Costo della vita: Milano la città più cara, Napoli e Pesaro le più convenienti

Le città del Mezzogiorno appaiono mediamente più economiche rispetto al Nord, ma la situazione è in evoluzione per via dell'effetto a cascata dei rincari sui... 23.01.2022

Milano si conferma la città con il più alto costo della vita, Napoli la più economica per la spesa alimentare, Pescara la più conveniente per tariffe e servizi. E' quanto emerge dalla mappa elaborata da Codacons sul costo della vita nelle principali città italiane. L'indagine è stata condotta mettendo a confronto prezzi e tariffe di un paniere di beni e servizi, che va da carne a ortofrutta, da parrucchiere a dentista a bar. Nell'indagine del Codacons, tuttavia, il costo dei servizi penalizza il capoluogo campano, che risulta essere la città con la tassa dei rifiuti più alta d'Italia. A Napoli per la Tari si paga circa 507,96 euro, il 148% in più rispetto a Trento dove la tassa è di appena 205 euro. In compenso Trento ha la tazzina di caffè più salata (in media 1,24) seguita da Trieste (1,14 euro) e Bologna (1,13 euro). L'espresso conviene prenderlo a Catanzaro, dove la tazzina al bar costa appena 0,82 euro. Per quanto riguarda i servizi alla persona, Bari è la città dove un taglio di capelli per donna costa di più, 26,48 euro contro gli 11,80 euro di Napoli, mentre per portare una gonna in lavanderia a Trieste si spende la cifra record di 7,49 euro. Il dentista conviene più a Palermo, dove un'otturazione costa circa 66 euro contro i 174 di Aosta, mentre una visita dal ginecologo costa meno a Napoli (80 euro) o Catanzaro (95 euro) contro i 155 di Milano e Trento.

