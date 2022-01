https://it.sputniknews.com/20220123/colle-al-via-il-vertice-del-centrosinistra-conte-i-235-voti-del-m5s-per-presidente-autorevole-14730340.html

Colle, al via il vertice del centrosinistra. Conte: "I 235 voti del M5S per presidente autorevole"

Colle, al via il vertice del centrosinistra. Conte: "I 235 voti del M5S per presidente autorevole"

E' iniziato domenica mattina, poco prima di mezzogiorno il vertice del centrosinistra per il Quirinale. Nel pomeriggio sono previste le riunioni. 23.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-23T13:20+0100

2022-01-23T13:20+0100

2022-01-23T13:23+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/10088100_0:102:1605:1005_1920x0_80_0_0_144f11b8fab546eacc573ec84fdd57ce.jpg

Il vertice del centrosinistra è iniziato questa mattina nella Sala Berlinguer della Camera, dove si sono riuniti il presidente del M5s Giuseppe Conte con i capigruppo Mariolina Castellone e Davide Crippa, il segretario del Pd Enrico Letta con le capogruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, e il leader di Leu Roberto Speranza con i capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris. In base a quanto riporta Ansa, Letta dovrà incontrare di nuovo Matteo Renzi, mentre fonti dem spiegano che vedrà Matteo Renzi e gli altri leader del centrodestra il prima possibile. Nel pomeriggio sono previste le riunioni. Le consultazioni di oggi sarà decisiva in queste ultime ore che precedono il primo giro di votazioni del parlamento in seduta comune che si terrà domani alla Camera dei Deputati. La mossa di Silvio Berlusconi, che si è ritirato dalla corsa per il Quirinale, ha sparigliato le carte. Il centrosinistra è alla ricerca di un nome di alto profilo e condiviso, che non comprometta la continuità della legislatura. Sempre nel pomeriggio di oggi, a Roma, incontrerà i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e successivamente i governatori e i delegati regionali della Lega. In serata Conte interverrà alle 21 all'assemblea congiunta dei gruppi M5S su Zoom. L'ex grillino Alessandro Di Battista, intanto, torna a puntare il dito sulla scelta del Movimento di entrare nel "governo di tutti" e commenta a Sky tg24 l'eventuale scelta di candidare Mario Draghi al Colle."A Conte - afferma - dico che non deve mollare e che i 5Stelle non devono votare Draghi alla presidenza della Repubblica. Questa scelta è importante non solo per la tenuta del M5s ma anche per la democrazia. Io non so se Conte ha il controllo dei gruppi 5Stelle; so che è lui che deve continuare a tenere la linea, come ha fatto fino a oggi".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia