Caro bollette, Cgia: gli aiuti del governo coprono soltanto il 6% dei rincari

L’esecutivo per l’Associazione deve fare molto di più per aiutare imprese e famiglie che subiranno un incremento su luce e gas di 89,7 miliardi di euro. A... 23.01.2022, Sputnik Italia

Gli aiuti stanziati dal governo per il primo trimestre, 5,5 miliardi di euro per calmierare il caro bollette, non sono sufficienti, avverte la Cgia di Mestre.Secondo l’Ufficio studi della Cgia gli aumenti energetici relativi al 2022 peseranno per 30,8 miliardi sulle famiglie e 58,9 miliardi sulle imprese.Ecco i risultati dell’analisiLa Cgia ha elaborato i dati di Nomisma Energia, secondo cui nel 2022 una famiglia media italiana pagherà complessivamente 1.200 euro in più.Per quanto concerne le imprese, invece, si è ipotizzato che per l’anno in corso i consumi di energia elettrica e del gas eguaglieranno gli stessi registrati nel 2019 (anno pre-pandemia). Si è inoltre stimata per il 2022 una tariffa media dell’energia elettrica per le imprese pari a 150 euro per MWh. Il rincaro delle bollette della luce, pertanto, costerà quest’anno alle imprese 35,8 miliardi di euro.Gli aiuti non bastanoFino a ora il governo Draghi ha approvato una serie di misure per mitigare gli aumenti delle tariffe energetiche che ammontano complessivamente a 10,2 miliardi: 4,7 sono stati erogati per la seconda parte del 2021, altri 3,8 sono stati introdotti con la legge di Bilancio 2022 a cui si aggiungono 1,7 miliardi stanziati ieri per decreto, scrive l’Ufficio studi.E “se non verranno trovate nuove risorse in grado di calmierare le bollette energetiche, molte attività imprenditoriali non reggeranno questi aumenti di costo e i soldi pubblici risparmiati dovranno essere spesi per pagare le Cig o l’indennità di disoccupazione ai lavoratori che si troveranno senza lavoro”.“Se questi aumenti di prezzo dovessero perdurare per una buona parte di quest’anno, non è da escludere che 500 mila rischiano, anche temporaneamente, di rimanere a casa”.

