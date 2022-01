https://it.sputniknews.com/20220123/burkina-faso-sparatorie-in-due-basi-militari-governo-smentisce-tentativo-di-golpe---14729569.html

I militari non hanno preso il controllo del Burkina Faso. Lo afferma in un comunicato diffuso domenica dal rappresentante ufficiale del governo burkini, Alkassum Maigi.La conferma arriva dopo che in mattinata delle sparatorie erano state udite in due basi militari a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, ha riferito la stazione radio RFI. Il motivo della sparatoria rimane ancora sconosciuto ancora sconosciuto.Il campo di Sangule Lamizana ospita la prigione dove è detenuto il generale Gilbert Diendere, condannato per aver tentato un colpo di stato nel 2015. Le autorità del Burkina Faso hanno annunciato l'11 gennaio di aver arrestato un gruppo di militari sospettati di complottare per una presa di potere nel Paese. Nei loro confronti è stata avviata un'indagine. Il gruppo è guidato da giovani ufficiali, secondo il portale di notizie Burkina-24. Negli ultimi mesi, il presidente del Burkina Faso Roque Marc Christian Kabore ha operato una serie di importanti rimescolamenti al comando delle forze armate del Paese.

