https://it.sputniknews.com/20220123/brescia-incidente-mortale-5-giovani-perdono-la-vita-in-un-frontale-tra-auto-e-bus-14727945.html

Brescia, incidente mortale: 5 giovani perdono la vita in un frontale tra auto e bus

Brescia, incidente mortale: 5 giovani perdono la vita in un frontale tra auto e bus

Le vittime sono quattro ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 17 e 22 anni. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 22 nel comune di Rezzato. 23.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-23T09:51+0100

2022-01-23T09:51+0100

2022-01-23T09:51+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/846/04/8460450_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6fd82896b5b9b27993cc3e4551d7a8a7.jpg

Cinque giovani, tra cui una minorenne, hanno perso la vita in un tremendo incidente stradale avvenuto sabato sera, poco prima di mezzanotte nel bresciano. Secondo quanto si apprende da Bresciaoggi, sarebbero tutti morti sul colpo nello scontro frontale tra la loro auto ed un bus. I testimoni parlano di "una scena apocalittica, da fine del mondo".Le vittime sono quattro ragazzi ed una ragazza di età compresa tra i 17 ed i 22 anni, residenti in Valsabbia. La loro auto viaggiava sulla strada provinciale 45 nel Comune di Rezzato, quando, per motivi da accertare, poco dopo le 22.30 invade la corsia opposta trovandosi davanti ad un pullman. Lo schianto è stato violentissimo ed inevitabile, non ha lasciato scampo ai giovani che sono morti stritolati nella loro vettura. Dell'auto, riporta Bresciaoggi, solo il bagagliaio è rimasto l'unica parte riconoscibile. Il pullman, un mezzo dell'International Tour Caldana, era vuoto al momento dell'impatto con il solo autista a bordo, che ha riportato ferite multiple ma non gravi. L'uomo ha 28 ed è stato trasportato alla Poliambulanza in stato di shock. Ha dichiarato di essersi trovato improvvisamente l'auto davanti e non aver potuto fare nulla per evitarla. Le vittime sono tre ventenni, Dennis Guerra, di Sabbio Chiese, El Harram Imad, di Preseglie e Natiq Imad, di Pertica Bassa, il 22enne Natiq Salà, di Vestone, e una ragazza 17enne, Irene Sala.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco oltre ai soccorritori del 118. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia