Bonus Inps, occhio alla truffa: non aprire il link nell'email del falso servizio clienti

Gli utenti vengono ingannati con la richiesta di indicare i propri estremi di pagamento per ricevere dei bonus dell’Istituto di previdenza che avverte... 23.01.2022, Sputnik Italia

inps

truffa

È la stessa Inps a denunciare i tentativi di truffa che in questi giorni, usando il logo dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, provano a ottenere i dati dei conti correnti delle potenziali vittime.L’Inps, che ha avvertito del raggiro in corso attraverso email che usano il suo nome e il suo logo, ricorda ancora una volta di diffidare sempre di comunicazioni e messaggi che invitano a condividere dati personali.Alla potenziale vittima della truffa viene chiesto di inserire i dati per un bonifico che l’Inps effettuerà a suo beneficio, ma lo stesso Istituto ha raccomandato di non fare nulla, anzi, non cliccare sul link, chiudere eventuali finestre dei browser di rimando, cancellare l’email, anche dal cestino.Il monitoraggio dell’InpsNon è la prima occasione in cui l’Istituto di previdenza ricorda di non rispondere alle email di questo genere o di non condividere i propri dati.L’Inps avverte anche da un’altra truffa in corso su presunti “Bonus Covid”.A questo proposito invita a consultare le pagine del sito istituzionale dedicate ai provvedimenti del governo per fronteggiare gli effetti economici e sociali dalla pandemia alla sezione "Covid-19, tutti i servizi dell'Inps".

Rachele Samo

inps, truffa