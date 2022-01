https://it.sputniknews.com/20220123/blinken-con-nuove-sanzioni-alla-russia-perderemo-leffetto-deterrente-14731812.html

Blinken: "Con nuove sanzioni alla Russia perderemo l'effetto deterrente"

Gli Stati Uniti ritengono che l'imposizione immediata di sanzioni contro la Russia iper la situazione in Ucraina comporterebbe la perdita del loro effetto... 23.01.2022, Sputnik Italia

Ad affermarlo oggi è stato il segretario di Stato americano Anthony Blinken:Washington, ha aggiunto ancora Blinken, ritiene che nelle relazioni con Mosca ci siano una serie di aree in cui le parti possono risolvere i problemi di sicurezza reciproca.Il capo della diplomazia statunitense ha poi osservato che un esempio di tali aree potrebbe essere costituito dal controllo degli armamenti della Federazione Russa e degli Stati Uniti.Le tensioni in UcrainaLa Russia ha ripetutamente respinto le accuse dell'Occidente e dell'Ucraina di voler compiere "azioni aggressive", affermando che non minaccia nessuno e non attaccherà nessuno e che le dichiarazioni sull'"aggressione russa" sono usate come scusa per riposizionare un maggior equipaggiamento militare della NATO vicino ai confini russi.Il ministero degli Esteri russo ha reso noto in precedenza che le dichiarazioni occidentali sull'"aggressione russa" e sulla possibilità di aiutare Kiev a difendersi da essa sono sia ridicole che pericolose.Da parte sua, il viceministro del dicastero Sergey Ryabkov ha ribadito che la Russia non ha intenzione di intraprendere alcuna azione aggressiva nei confronti dell'Ucraina.

