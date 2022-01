https://it.sputniknews.com/20220122/usa-uomo-trovato-morto-in-casa-circondato-da-oltre-120-serpenti-14720472.html

USA, uomo trovato morto in casa circondato da oltre 120 serpenti

La vittima teneva in casa alcune delle specie più pericolose di rettili, tra cui pitoni, serpenti a sonagli e mamba neri. 22.01.2022, Sputnik Italia

Il cadavere di un uomo, circondato da almeno 124 serpenti, è stato trovato all'interno di una casa nel Maryland, negli Stati Uniti.Secondo quanto riferito da The Independent, l'incidente è avvenuto nella contea di Charles.La polizia ha riferito che l'uomo teneva serpenti, alcuni dei quali velenosi, all'interno di una gabbia in casa sua.Uno dei vicini del defunto, dopo non averlo visto per un giorno intero, era andato a sincerarsi delle sue condizioni.Sbirciando in casa attraverso la finestra, il vicino ha notato l'uomo, un 49enne, sdraiato sul pavimento privo di sensi e ha quindi deciso di chiamare i servizi d'emergenza sanitaria.Quando sono arrivati, i soccorsi hanno esaminato il corpo dell'uomo, che è stato trovato senza vita.La polizia ha reso noto che la causa della morte deve ancora essere determinata.L'uomo teneva in casa diverse specie di serpenti, tra cui pitoni, serpenti a sonagli, cobra e mamba neri, nonostante la legge del Maryland vieti alle persone di tenere i serpenti come animali domestici.

