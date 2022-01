https://it.sputniknews.com/20220122/usa-arnold-schwarzenegger-coinvolto-in-un-incidente-stradale-illeso-14718407.html

USA, Arnold Schwarzenegger coinvolto in un incidente stradale: illeso

Risulta invece leggermente ferita una donna, rimasta a sua volta coinvolta nell'incidente. 22.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-22T11:20+0100

2022-01-22T11:32+0100

L'ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, è stato coinvolto in un incidente automobilistico, in cui una donna ha riportato lievi ferite.L'attore, che era alla guida di un grosso Suv, è invece rimasto miracolosamente illeso.A riferirlo è il Los Angeles Times, precisando che l'incidente ha coinvolto quattro veicoli e si è verificato intorno alle 16:30, ora locale, di venerdì (l'1:30 di sabato in Italia) nei pressi di Brentwood (Los Angeles), all'incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue.Poco chiara anche la dinamica che ha portato allo stesso: finora è noto soltanto che Schwarzenegger, dopo aver lasciato la propria abitazione a bordo di un Suv GMC Yukon, si è scontrato con una Toyota Prius.L'attore, come precisato dal suo portavoce, si è trattenuto sul luogo dell'incidente per sincerarsi delle condizioni della donna ferita.Le forze dell'ordine escludono che il sinistro possa essere avvenuto a causa dell'uso di droghe o alcol.

