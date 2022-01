https://it.sputniknews.com/20220122/udine-21enne-muore-durante-stage-gratuito-datore-di-lavoro-accusato-di-omicidio-colposo-14722869.html

Udine, 21enne muore durante stage gratuito: datore di lavoro accusato di omicidio colposo

Udine, 21enne muore durante stage gratuito: datore di lavoro accusato di omicidio colposo

Non c'è stato nulla da fare per il giovane, colpito alla testa da una trave d'acciaio. Ora la procura dovrà far, però, luce sull'esatta dinamica... 22.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-22T15:34+0100

2022-01-22T15:34+0100

2022-01-22T15:34+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/10559039_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_b9082c3f7b92305d94ebedafba67e25c.jpg

Morire a 18 anni durante uno stage non retribuito. È stato questo l'infausto destino che la sorte ha riservato a Lorenzo Parelli, che ieri svolgeva il suo ultimo giorno di apprendistato presso lo stabilimento della Burimec di Lauzacco, in provincia di Udine.Mancava appena un’ora e mezza al termine del suo turno di lavoro, quando una putrella di acciaio caduta dall’alto lo ha colpito, mentre era intento alla realizzazione di una struttura metallica.Lorenzo è rimasto a terra, esanime, dopo essere stato colpito alla testa. Vani i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni colleghi e dei sanitari, giunti in seguito con l'elisoccorso.Sul posto sono quindi giunti i militari dell'Arma dei Carabinieri della compagnia di Palmanova, raggiunti anche dagli ispettori dell’Azienda sanitaria e dal procuratore aggiunto della Procura di Udine, che ha posto l'area della tragedia sotto sequestro.Lorenzo, maggiorenne dallo scorso 17 novembre, era nato a San Daniele del Friuli e risiedeva con la famiglia nella frazione di Morsano di Strada, in comune di Castions di Strada. Studiava presso l’Istituto Salesiano Bearzi di Udine

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia