Terroristi ISIS evasi da prigione di Al-Hasakah in Siria, rivela l'esercito russo

A seguito di un attacco a una prigione nell'area controllata dai curdi di Al-Hasakah, in Siria, un gruppo di terroristi dello Stato Islamico è riuscito a... 22.01.2022, Sputnik Italia

Lo ha riferito il contrammiraglio Oleg Zhuravlev, vice capo del Centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria.Zhuravlev ha aggiunto che l'aviazione da combattimento delle forze armate statunitensi è stata coinvolta nell'operazione per eliminare i militanti fuggiti dal carcere."L'uso dell'aviazione molto probabilmente porterà alla distruzione delle infrastrutture urbane e vittime civili", ha affermato.Il contrammiraglio ha quindi sottolineato che l'esercito russo ha invitato la dirigenza della cosiddetta "amministrazione autonoma della Siria nord-orientale" ad abbandonare il confronto con il legittimo governo siriano e garantire la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni pubbliche. All'inizio della giornata, il portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti John Kirby ha affermato che la coalizione guidata dagli Stati Uniti ha fornito supporto per l'attacco aereo delle forze democratiche siriane (SDF) durante l'evasione dalla prigione dei militanti dell'ISIS* nella città di Al-Hasakah.*Organizzazione terrroristica estremista illegale in Russia ed altri paesi

