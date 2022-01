https://it.sputniknews.com/20220122/spagna-nove-partiti-si-oppongono-allinvio-di-navi-da-guerra-nel-mar-nero-14719279.html

Spagna, nove partiti si oppongono all'invio di navi da guerra nel Mar Nero

Nove partiti spagnoli hanno firmato un manifesto congiunto contro l'invio da parte di Madrid di navi da guerra nel Mar Nero, nell'ambito della missione NATO, e... 22.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-22T12:02+0100

2022-01-22T12:02+0100

2022-01-22T12:02+0100

Lo si apprende da un un documento pubblicato su Twitter dal partito Podemos, che è parte della coalizione di governo insieme ai socialisti.In precedenza, il partito Podemos ha invitato il Partito socialista a misurare le proprie azioni nei riguardi della crisi ucraina, affermando che la Spagna è categoricamente contraria a qualsivoglia conflitto.Le nove formazioni politiche che hanno firmato il manifesto hanno espresso seria preoccupazione per la crescente tensione tra Stati Uniti e Russia sulla situazione legata all'Ucraina.In particolare, le parti hanno esortato ad abbandonare i piani per l'ingresso dell'Ucraina nella NATO.In precedenza, il ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, aveva confermato che la Spagna, con l'esacerbarsi delle tensioni in Ucraina, aveva accelerato l'invio di due navi da guerra nel Mar Nero, nell'ambito di una missione NATO.La Robles aveva anche affermato che la Spagna avrebbe potuto prendere parte al dispiegamento di una missione aerea della NATO in Bulgaria, se una tale decisione fosse stata presa. Il ministro aveva affermato che la Spagna è sempre coinvolta in tutti gli schieramenti organizzati dalla NATO, mentre ha chiesto una riduzione delle tensioni intorno all'Ucraina.

