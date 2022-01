https://it.sputniknews.com/20220122/si-spegne-a-95-anni-thich-nhat-hanh-era-un-simbolo-del-buddismo-internazionale-14724464.html

Si spegne a 95 anni Thich Nhat Hanh: era un simbolo del buddismo internazionale

Si spegne a 95 anni Thich Nhat Hanh: era un simbolo del buddismo internazionale

Il maestro dello zen si è spento nel tempio di Tu Hieu, dove si era stabilito dal 2014. 22.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-22T21:26+0100

2022-01-22T21:26+0100

2022-01-22T21:26+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/14724440_0:76:2001:1201_1920x0_80_0_0_61296062b61ca0201287f5c28b0d8893.jpg

Thich Nhat Hanh, monaco e importante figura del buddismo vietnamita, e voce di spicco nell'opposizione alla guerra del Vietnam, è morto nel tempio di Tu Hieu a Hue, in Vietnam.Al momento della morte, il noto attivista per la pace aveva 95 anni. L'organizzazione monastica da lui fondata, Plum Village, ha annunciato la notizia sul proprio sito web ufficiale, riferendo che Thich Nhat Hanh morto "pacificamente" sabato mattina. Anche l'account Twitter ufficiale di Thich Nhat Hanh ha confermato la notizia e, dopo aver annunciato la morte del monaco, ha dichiarato: "Invitiamo la nostra amata famiglia spirituale globale a prendersi qualche momento per stare ferma, per tornare al nostro respiro consapevole, mentre insieme teniamo Thay nei nostri cuori." La storia di Thich Nhat HanhThich Nhat Hanh nacque in Vietnam centrale nel 1926 ed entrò nel tempio di Tu Hieu, nella città di Hue, come monaco novizio all'età di 16 anni. Dall'inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso è attivamente impegnato nel movimento per rinnovare il buddismo vietnamita.Durante la guerra del Vietnam, Thich Nhat Hanh si impegnò nell'aiutare coloro che stavano soffrendo intorno a lui, continuando però a vivere la vita contemplativa associata al buddismo, fondando anche il movimento "buddismo impegnato".Thich Nhat Hanh si recò negli Stati Uniti nel 1961 per insegnare religione comparata all'Università di Princeton. Più tardi quel decennio, ha tenuto conferenze alla Cornell e alla Columbia University, dove ha continuato a diffondere un messaggio di pace e ha fatto pressioni sui leader occidentali per porre fine alla guerra del Vietnam.Thich Nhat Hanh ha anche fondato la Van Hanh Buddhist University a Saigon, la casa editrice La Boi e un'influente rivista di attivisti per la pace. Nel 1966 ha stabilito l'Ordine dell'Interessere, un nuovo ordine basato sui tradizionali precetti buddisti del Bodhisattvar e un anno più tardi fu nominato per il Nobel per la Pace da Martin Luther King, che lo definì "un apostolo della pace e della nonviolenza". Il pacifismo di Thich Nhat Hanh gli costò però l'esilio, con sia il Vietnam del Nord che il Vietnam del Sud che gli negarono il diritto di rientrare in patria, dove poté tornare solo nel 2005.Nel 2014, a causa di un ictus, perse l'uso della parola, e da quel giorno decise che avrebbe trascorso il resto dei suoi giorni al tempio di Tu Hieu.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo