Sci Alpino, Sofia Goggia vince la discesa libera di Cortina

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera della Coppa del Mondo di sci sulla pista Olimpia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo. 22.01.2022, Sputnik Italia

La campionessa bergamasca, partita col pettorale numero 9, ha staccato il miglior tempo, in 1'06''98.Sul podio salgono anche l'austriaca Ramona Siebenhofer, seconda e staccata di 0,20'' e la ceca Ester Ledecka, terza a 0,26''.Staccate le altre sciatrici italiane: 14e Elena Curtoni e Nicol Delago, con stesso tempo, 17a Federica Brignone e 18a Nadia Delago.Per Sofia Goggia quella odierna è la sesta vittoria in stagione in discesa libera, la 17a vittoria in totale in Coppa del Mondo, seconda italiana di sempre, dietro alla compagna Federica Brignone.Il fine settimana italiano della Coppa del Mondo di Sci prosegue domani con il super-g, in programma sempre a Cortina, mentre martedì prossimo la pista Erta di Plan de Corones ospiterà lo slalom gigante.

