Nato, ecco i 5 paesi che hanno investito di più nella difesa

Secondo i dati dell'Alleanza Atlantica del 2021, i cinque paesi che hanno speso di più per la difesa nel blocco, in relazione al loro PIL, sono Grecia, Stati... 22.01.2022, Sputnik Italia

Secondo gli accordi tra gli stati membri, ogni paese dell'alleanza deve spendere almeno il 2% del suo PIL reale in spese militari, per garantire la capacità di difesa e l'impegno degli stati verso gli obiettivi comuni della Nato.La spesa per la difesa in relazione al PIL non dipende sempre direttamente dalle dimensioni del paese e dalla forza delle sue forze armate.

