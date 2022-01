https://it.sputniknews.com/20220122/monza-armati-e-a-volto-coperto-in-tre-assaltano-un-hotel-14720025.html

Monza, armati e a volto coperto: in tre assaltano un hotel

Monza, armati e a volto coperto: in tre assaltano un hotel

Il proprietario ha resistito all'irruzione, barricandosi nella reception. L'arrivo dei carabinieri ha messo in fuga i malviventi. Ritrovata una pistola calibro... 22.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-22T10:31+0100

2022-01-22T10:31+0100

2022-01-22T10:37+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/842/35/8423570_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_f3e6e2152c04e84b08278cdaed209208.jpg

Tre uomini con il volto trafugato hanno tentato di assaltare un hotel armati di pistola, terrorizzando il proprietario, che si è barricato nella reception. È successo mercoledì notte a Monza, nella periferia nord al confine con Lissone. L'intervento dei carabinieri ha sorpreso i malviventi, che si sono dati alla fuga su un'Audi.Le pattuglie sono state attivate dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri in seguito a numerose segnalazioni di alcuni cittadini, allarmati per la presenza di un'auto di grossa cilindrata che si aggirava in modo sospetto nell'area.I militari hanno sorpreso i malviventi mentre tentavano di forzare la porta di ingresso. Al loro arrivo i tre si sono dati alla fuga e, dopo aver ingaggiato un inseguimento, sono riusciti a dileguarsi.I carabinieri hanno ritrovato l'arma, abbandonata durante la fuga, con due cartucce. Si tratta di un revolver calibro 38, che risulta rubato. L'arma è stata posta sotto sequestro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia