https://it.sputniknews.com/20220122/messico-sparatoria-in-un-resort-a-playa-del-carmen-morti-due-turisti-canadesi-14717171.html

Messico, sparatoria in un resort a Playa del Carmen: morti due turisti canadesi

Messico, sparatoria in un resort a Playa del Carmen: morti due turisti canadesi

L'incidente è avvenuto all'interno della sala ristorante dell'hotel dove alloggiavano i tre turisti. 22.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-22T08:24+0100

2022-01-22T08:24+0100

2022-01-22T09:01+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/14717147_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_785ae100a8d34c99a82ee2686b60b1fa.jpg

Tre turisti canadesi sono stati colpiti da diversi colpi d'arma da fuoco, sparati in un resort a Playa del Carmen, in Messico, da un uomo armato non ancora identificato.Due delle vittime sono morte, mentre una terza persona è stata ferita e le sue condizioni rimangono al momento sconosciute.Secondo quanto riferito dalle autorità, la sparatoria è avvenuta venerdì pomeriggio, quando un uomo armato di pistola è entrato nella proprietà dell'Hotel Xcaret e ha aperto il fuoco nella zona ristorante.Tutte e tre le vittime sono state immediatamente portate in ospedale: una di loro è deceduta in ambulanza, mentre la seconda è morta in ospedale a causa delle ferite riportate.Lucio Hernández Gutiérrez, Segretario di Pubblica Sicurezza per lo Stato di Quintana Roo, ha detto che l'assassino, che potrebbe essere stato a sua volta ospite dell'albergo, è fuggito dalla scena del crimine.Restano ancora sconosciute le motivazioni che hanno portato l'aggressore a compiere il folle gesto, così come l'identità delle vittime della sparatoria.Playa del Carmen è una città costiera della penisola messicana dello Yucatan. Il principale motore economico della città è il turismo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo