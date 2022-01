https://it.sputniknews.com/20220122/matera-tre-ventenni-perdono-la-vita-in-un-incidente-stradale-14720696.html

Matera, tre ventenni perdono la vita in un incidente stradale

L'auto su cui viaggiavano è precipitata in una scarpata, in due sono morti all'istante, mentre il terzo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. 22.01.2022, Sputnik Italia

Tre giovani di circa 20 anni hanno perso la vita in un incidente automobilistico in Basilicata, avvenuto ieri sera in tarda serata sulla strada provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. Secondo quanto si apprende da Ansa, la Mini Cooper su cui erano a bordo è finita in una scarpata. Nonostante il pronto intervento, nessuno di loro ha avuto scampo: due sono morti sul corpo, il terzo è deceduto poco dopo in ospedale.Sul luogo sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

