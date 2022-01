https://it.sputniknews.com/20220122/incidente-ferroviario-a-torino-4-feriti-nello-scontro-fra-treni-allo-scalo-di-orbassano-14724268.html

Incidente ferroviario a Torino, 4 feriti nello scontro fra treni allo scalo di Orbassano

Due treni si sono scontrati frontalmente nello scalo merci dell'interporto SiTo sabato mattina. Nessuno dei feriti sembra essere in gravi condizioni. 22.01.2022, Sputnik Italia

Quattro persone sono rimaste ferite per un incidente ferroviario allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano, Torino. In base a quanto si apprende, due treni si sarebbero scontrati frontalmente questa mattina.Uno dei due treni, che si stava immettendo in stazione, è finito, per un errore di manovra, sopra l'altro, che invece era fermo sui binari. Nello scontro sono rimasti coinvolti quattro lavoratori di una ditta esterna, che hanno riportato ferite multiple agli arti. Soccorsi dal 118, non sarebbero in gravi condizioni.Uno dei due macchinisti del treno investito ha raccontato a La Stampa gli attimi precedenti l'impatto.

