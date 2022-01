https://it.sputniknews.com/20220122/gkn-i-lavoratori-approvano-il-piano-borgomeo-ma-dettano-i-punti-fermi-per-la-reindustrializzazione-14724644.html

Gkn, i lavoratori approvano il piano Borgomeo ma dettano i punti fermi per la reindustrializzazione

Il piano per la reindustrializzazione è stato approvato con il 98% dei voti favorevoli. I lavoratori annunciano ulteriori accordi da raggiungere nella prossima... 22.01.2022

Nella tarda serata di venerdì è arrivato il via libera dei lavoratori di Gkn Campi Bisenzio all'ipotesi di accordo quadro, firmato lo scorso 19 gennaio al Mise, per la reindustrializzazione dello stabilimento, adesso passato alla QF Spa. Il referendum è passato con il 98,8% dei voti favorevoli e pertanto la Commissione Elettorale ha certificato la vittoria del sì. Hanno votato 265 lavoratori su 354 aventi diritto (74%), con 262 sì, 2 no, 1 scheda nulla.Il Collettivo di Fabbrica dei Lavoratori Gkn Firenze fa sapere che l'accordo "andrà accompagnato a sua volta da altri accordi in sede aziendale da raggiungere la prossima settimana". L'intesa raggiunta è "un accordo sindacale avanzato in un contesto politico e sociale negativo e tutto da cambiare", ma non è una vittoria. Il "processo di reindustrializzazione - spiegano - non è qualcosa che abbiamo voluto, ma qualcosa che subiamo. E dentro questo processo abbiamo messo paletti importanti".Tra i punti fermi dell'accordo i lavoratori elencano: Fiom esulta per l'esito del referendum, definito un ottimo risultato: Si legge nella nota congiunta a firma di Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia.

