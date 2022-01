https://it.sputniknews.com/20220122/giustizia-cartabia-riforme-di-sistema-per-far-fronte-allerosione-di-fiducia-dei-cittadini-14722511.html

Giustizia, Cartabia: "Riforme di sistema per far fronte all'erosione di fiducia dei cittadini"

Giustizia, Cartabia: "Riforme di sistema per far fronte all'erosione di fiducia dei cittadini"

Il discorso del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario a Reggio Calabria. 22.01.2022, Sputnik Italia

"Stiamo vivendo una fase difficile, piena di sfide, ma è anche di rinnovati slanci e opportunità, in un momento in cui l'intero Paese è in fermento e progetta la sua ripresa, intorno al Pnrr", lo ha detto il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, in occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario a Reggio Calabria.Cartabia sottolinea il ruolo del Ministero in questo contesto, quello di assicurare più risorse e più strumenti a tutti gli uffici giudiziari, per il personale, l'edilizia e la digitalizzazione."Abbiamo davanti a noi - ribadisce - una grande occasione di rinnovamento, favorita proprio dalla crisi aperta dalla pandemia e dagli aiuti europei del Piano di ripresa e resilienza".Infine, il ministro si sofferma sulla riforma del Cms: "Confido - ha aggiunge - che al più presto possano arrivare alle Camere anche gli emendamenti per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per quella che il Presidente della Repubblica ha definito ineludibile, quella del Csm. Lo faremo sentendo suggerimenti e critiche, se costruttive, ma con grande determinazione anche perché, è sotto gli occhi di tutti, lo status quo non ha dato buona prova di se".

