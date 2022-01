https://it.sputniknews.com/20220122/florida-uomo-affronta-un-orso-per-proteggere-i-suoi-cani---video-14724172.html

Florida, uomo affronta un orso per proteggere i suoi cani - Video

Florida, uomo affronta un orso per proteggere i suoi cani - Video

Un uomo in Florida ha sfidato la sorte, affrontando addirittura un orso, per salvare la vita ai suoi amati animali domestici, due cani bassotti. 22.01.2022, Sputnik Italia

Kerry Rubino Hickox, residente in Florida, ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok di un orso che tenta di introdursi sulla terrazza dove il marito si trovava in compagnia dei suoi cani bassotti.L'uomo, in un atto di estremo coraggio, ha scacciato l'animale, salvando i suoi cuccioli da morte certa, e ha sbarrato l'ingresso del locale con una grande panca di legno.La moglie, nel suo post, ha però chiarito che ora sia lui che i cagnolini si trovano in buone condizioni di salute, anche se l'uomo ha preferito vaccinarsi contro la rabbia, a causa di un leggero morso inferto dal predatore.

