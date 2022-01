https://it.sputniknews.com/20220122/energia-confindustria-rincari-penalizzano-imprese-e-famiglie-a-rischio-la-crescita-del-paese-14723262.html

Energia, Confindustria: "Rincari penalizzano imprese e famiglie, a rischio la crescita del Paese"

Energia, Confindustria: "Rincari penalizzano imprese e famiglie, a rischio la crescita del Paese"

Pollice verso il basso da viale dell'Astronomia alle misure nel dl Sostegni. Per gli industriali sono necessari interventi strutturali e non congiunturali. 22.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-22T14:49+0100

2022-01-22T14:49+0100

2022-01-22T14:49+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/163/59/1635940_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_80ed8432d1d7d0de18e7dfa31f7f48a9.jpg

"Il caro-energia penalizza le imprese e famiglie italiane". Confindustria ritiene insufficienti le misure contenute nelle prime bozze del dl Sostegni e avverte: i rincari mettono a rischio la crescita del Paese.Viale dell'Astronomia boccia i "provvedimenti congiunturali e non strutturali" del governo, "piccoli interventi spot senza una visione di lungo termine, purtroppo insufficienti a contrastare i fortissimi incrementi di costi che si sono abbattuti sui settori industriali energivori, con gravi conseguenze per la crescita del sistema Paese e per l'occupazione".Il balzo dell'inflazione trainata dai rincari mette a forte rischio la risalita del PIL nel 2022."Sarà transitorio solo se si raffredderà l’energia", si legge in un documento del CSC. Il caro-energia colpisce "l’industria italiana, la cui produzione è attesa in flessione, e gli elevati contagi frenano i consumi di servizi, che vanno di nuovo giù".Nell'Eurozona si diffondono "sfiducia e timore", con conseguenze sull'esportazione e sugli investimenti. Lo scenario atteso per l'industria è in flessione.Per Confindustria, occorrono "interventi di politica industriale, come accaduto in Francia e in Germania, tra cui la massimizzazione della produzione nazionale di gas e l'incremento delle agevolazioni per i settori industriali energivori a maggiore rischio chiusura o delocalizzazione".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia