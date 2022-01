https://it.sputniknews.com/20220122/covid-in-brasile-rinviate-ad-aprile-le-sfilate-di-samba-del-carnevale-14719055.html

Covid in Brasile, rinviate ad aprile le sfilate di samba del Carnevale

La pandemia di Covid-19 ferma il carnevale per il secondo anno consecutivo. Sospese le parate dei blocos a Rio de Janeiro e annullate le sfilate in oltre dieci... 22.01.2022, Sputnik Italia

Le autorità di Rio de Janeiro e São Paulo tentano di salvare il carnevale, minacciato per la seconda volta consecutiva dall'ondata di contagi Omicron, rimandando a fine aprile le sfilate delle scuole di samba.Il provvedimento è stato adottato "sotto la guida delle autorità sanitarie", dopo un incontro a cui hanno partecipato il sindaco e il segretario alla Salute di Rio, Eduardo Paes e Daniel Soranz, rispettivamente, i loro omologhi di São Paulo, Ricardo Nunes ed Edson Aparecido, e i presidenti delle leghe scolastiche di samba.La data scelta per la parata delle scuole di samba, con i caratteristici ballerini del carnevale brasiliano, è quella del 21 aprile, in occasione del fine settimana delle vacanze di Tirandentes. Il tentativo sarà quello di concentrare l'evento nel sambodromo, a cui si potrà accedere con le mascherine e con una capacità limitata al 70%.Dopo l'annullamento del Carnaval da Rua e delle parate musicali dei blocos, le autorità hanno puntato sulle sfilate delle scuole di samba, dove in linea teorica era più facile stabilire controlli e protocolli sanitari, ma l'aumento dei contagi causati dalla variante Omicron ha costretto a rimandare l'evento.

