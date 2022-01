https://it.sputniknews.com/20220122/ambasciata-cinese-a-washington-esorta-gli-usa-a-fermare-le-sospensioni-dei-voli-per-la-cina-14717450.html

Ambasciata cinese a Washington esorta gli USA a fermare le sospensioni dei voli per la Cina

Gli Stati Uniti hanno imposto il blocco di 44 voli diretti in Cina, come misura di contenimento della variante Omicron del Covid-19. 22.01.2022, Sputnik Italia

La decisione americana di sospendere dozzine di voli per la Cina è "irragionevole" e le interruzioni devono finire.A riferirlo a Sputnik è un portavoce dell'ambasciata di Pechino a Washington, commentando la decisione dell'amministrazione Biden circa la sospensione di 44 voli di collegamento tra gli Stati Uniti e la Cina, per contenere la diffusione della nuova variante di coronavirus.Il governo cinese, a sua volta, aveva recentemente cancellato diversi voli statunitensi diretti in Cina, a causa di un'ondata di passeggeri positivi al nuovo coronavirus.L'Autorità per l'aviazione civile cinese dal 19 gennaio ha sospeso 44 segmenti di voli passeggeri verso la Cina da parte di vettori statunitensi, nonostante le ripetute obiezioni dell'amministrazione Biden.Liu ha spiegato nella sua dichiarazione che la decisione del governo cinese di sospendere alcuni voli diretti in Cina ha contribuito a bloccare efficacemente la diffusione del nuovo coronavirus, a fronte di un notevole aumento del numero di casi importati in Cina.La politica cinese è stata applicata allo stesso modo alle compagnie aeree cinesi e straniere, in modo equo e trasparente, ha affermato Liu.La sospensione dei voli per la Cina inizierà il 30 gennaio e include tratte delle compagnie Xiamen Airlines, China Southern Airlines Company e Air China.

