https://it.sputniknews.com/20220122/acciaierie-tata-cosi-lindia-inquina-in-olanda-emissioni-di-rame-nellaria-50-volte-oltre-la-norma-14715354.html

Acciaierie Tata, così l'India inquina in Olanda: emissioni di rame nell'aria 50 volte oltre la norma

Acciaierie Tata, così l'India inquina in Olanda: emissioni di rame nell'aria 50 volte oltre la norma

Secondo l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente, dati in controtendenza rispetto a quelli presentati dall’azienda. 22.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-22T07:30+0100

2022-01-22T07:30+0100

2022-01-22T07:30+0100

olanda

ambiente

inquinamento

malattie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/830/07/8300774_0:0:4834:2720_1920x0_80_0_0_f9ca32736a1eeaa5ce8f6493b829ee12.jpg

Secondo l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM) olandese l’acciaieria Tata, uno dei più importanti produttori di acciaio in Europa con sede nella città portuale di Ijmuiden, in Olanda, sarebbe la principale causa di inquinamento nella sua Regione, con emissioni nocive molto superiori a quanto dichiarato dall’azienda stessa.Nell’area in questione infatti si misurano livelli di concentrazioni di metalli e IPA (idrocarburi aromatici policiclici) molto preoccupanti: Diverse sono le ipotesi circa questa discrepanza con i dati forniti dall’azienda, mancanza dei dati delle ditte subappaltatori, problematiche legate principalmente alla produzione, allo stoccaggio ed al trasporto del carbone fino alle sostanze che possono essere finite nel terreno nel corso degli anni e che si sono poi riversate nell’aria.Sempre secondo studi dell'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente queste alte concentrazioni di sostanze inquinanti hanno causato danni alla salute nei bambini tanto che alcuni cittadini hanno già intrapreso azioni legali contro il colosso dell’acciaio accusato di aver messo in pericolo la salute sia delle persone che degli animali della zona. In aggiunta a questo anche tre Fondazioni stanno portando avanti delle ricerche circa l’aumento di casi di tumori ed altre malattie nelle persone che vivono nelle vicinanze delle acciaierie Tata.Dal canto suo Tata non ha ancora commentato ufficialmente l’esito del rapporto pur impegnandosi a velocizzare il passaggio degli altiforni a carbone a quelli alimentati ad idrogeno.

olanda

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olanda, ambiente, inquinamento, malattie