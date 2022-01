https://it.sputniknews.com/20220121/variante-omicron-oggi-riunione-straordinaria-dei-ministri-della-salute-ue-14706155.html

Variante Omicron, oggi riunione straordinaria dei ministri della Salute UE

Variante Omicron, oggi riunione straordinaria dei ministri della Salute UE

Oggi riunione straordinaria deI ministri della salute dei paesi del blocco europeo, che prenderanno parte al summit in videoconferenza. 21.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-21T08:52+0100

2022-01-21T08:52+0100

2022-01-21T08:52+0100

mondo

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/876/11/8761118_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_ecaa553d4867ec71d0b40360f4410129.jpg

Una nuova riunione straordinaria in videoconferenza tra i ministri della Sanità dell'Unione europea è prevista per la giornata di oggi.Lo ha reso noto la presidenza francese del Consiglio UE, precisando che all'incontro parteciperanno la Commissione UE, l'Ecdc, l'Ema e l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera).L'agenda del giorno prevede discussioni sulla variante Omicron, "che rappresenta un forte rischio di destabilizzazione per la vita economica e sociale degli stati membri".Intanto, nelle scorse ore la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha affermato che la pandemia comporterà costi all'economia mondiale per 12.500 miliardi di dollari fino al 2024.I maggiori fattori di preoccupazione, secondo il FM, sono le interruzioni della catena di approvvigionamento, l'inflazione e la politica monetaria più rigida, che stanno "gettando ovunque acqua fredda sulla ripresa".

https://it.sputniknews.com/20220121/fmi-la-pandemia-costera-al-mondo--12500-miliardi-14704868.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo