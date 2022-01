https://it.sputniknews.com/20220121/tripadvisor-premia-roma-prima-meta-al-mondo-per-gli-amanti-del-cibo-14713538.html

Tripadvisor premia Roma: prima meta al mondo per gli amanti del cibo

Roma è stata incoronata prima meta per gli amanti del cibo nela classifica "Travellers' Choice Awards 2022" di Tripadvisor. 21.01.2022, Sputnik Italia

La Capitale sopravanza altre grandi città come Londra, Parigi, ma anche Dubai, Barcellona, Madrid, San Paolo, New York e altre.Grande entusiasmo per il prestigioso riconoscimento da parte dell'assessore al Turismo romano, Alessandro Romano:Onorato ha sottolineato come Roma sia nel novero delle poche città al "effettivamente capace di regalare un'esperienza irripetibile" unendo "la particolarità della cucina romana alla straordinaria bellezza dei luoghi".Un capitale culinario e anche culturale che dovrà essere sfruttato, secondo l'assessore, ancora maggiormente dopo la fine dell'emergenza pandemica.Ciò potrà garantire "un maggiore ritorno economico con la creazione di nuove opportunità e nuovi posti di lavoro. Il turismo a Roma con i grandi eventi sportivi, con la moda e gli investimenti sul congressuale diventare il grande asset che garantirà lavoro e prosperità alla città".

