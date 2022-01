https://it.sputniknews.com/20220121/tonga-uomo-nuota-26-ore-per-mettersi-in-salvo-dallo-tsunami-14701762.html

Tonga, uomo nuota 26 ore per mettersi in salvo da uno tsunami

Tonga, uomo nuota 26 ore per mettersi in salvo da uno tsunami

L'uomo, che ha dichiarato anche di essere portatore di handicap, ha nuotato per circa 26 ore, percorrendo 13 chilometri, per mettersi in salvo da uno tsunami. 21.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-21T07:51+0100

2022-01-21T07:51+0100

2022-01-21T08:07+0100

tsunami

tonga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/656/01/6560141_0:167:1601:1067_1920x0_80_0_0_99245bf96b4a6fe5e96e2cfe3619b89e.jpg

Lisala Folau, un cinquantasettenne tongano, ha dichiarato, in un'intervista radiofonica alla stazione radio tongana Broadcom Broadcasting, di aver nuotato per circa 26 ore, dopo essere stato trascinato in mare a causa di un’onda alta circa dieci metri generata da uno tsunami.L'uomo viveva sulla piccola isola di Atata, con una popolazione di circa 60 persone, e, avvisato dell’arrivo di uno tsunami dal fratello, si è arrampicato su di un albero. per cercare di mettersi in salvo, ma l’onda anomala lo ha gettato in mare.L’uomo, che ha dichiarato di essere disabile e di avere difficoltà a camminare, ha raccontato di essere riuscito a nuotare per circa 13 chilometri, fino a raggiungere l'isola principale di Tongatapu dopo circa 26 ore in mare.La sua storia è diventata subito virale in internet, prima tra i gruppi tongani di Facebook e poi su altri social media, dove è stato definito, in molti post, una vera e propria fonte d’ispirazione, una leggenda e addirittura il vero Aquaman.

tonga

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tsunami, tonga