TikTok potrebbe introdurre un servizio di abbonamento per contenuti esclusivi

TikTok potrebbe introdurre un servizio di abbonamento per contenuti esclusivi

Un portavoce della società riferisce che il social network TikTok potrebbe consentire ai creatori di contenuti di addebitare commissioni per l'iscrizione. 21.01.2022

A riferirlo a The Information è un portavoce della società, specificando che TikTok finora non ha rivelato ulteriori dettagli sul costo della sottoscrizioni ed eventuali ulteriori piani per testare la funzione.Attualmente, gli utenti di TikTok possono inviare regali ai creatori di contenuti, i quali hanno la possibilità di monetizzarli, e inoltre gli stessi creator possono guadagnare sulla pubblicità.La mossa di TikTok arriverebbe dopo che lo scorso mercoledì Instagram ha introdotto una funzione simile.TikTok è un'applicazione per la creazione e la visualizzazione di video brevi di proprietà della società cinese ByteDance.Lanciato nel 2018, è diventato il leader nel segmento delle app per video brevi in ​​Cina e ha rapidamente guadagnato grande popolarità in tutto il mondo.

