Quanto ha guadagnato Netflix nel 2021?

Netflix continua a macinare numeri da capogiro, nonostante le aspettative non siano state pienamente rispettate nell'ultimo trimestre dell'anno passato. 21.01.2022, Sputnik Italia

Il servizio di streaming americano Netflix ha affermato che il suo utile netto è aumentato di 1,8 volte in termini annuali nel 2021 e ha raggiunto 5,116 miliardi di dollari.L'utile netto diluito per azione è stato invece di 11,24 dollari contro i 6,08 dell'anno precedente, stando ai registri finanziari della società.I ricavi per il periodo di riferimento sono stati pari a 29,7 miliardi, con un aumento del 18% del 18% rispetto all'annata precedente.L'anno scorso, la compagnia ha beneficiato del successo di diverse serie di grandissimo successo, tra cui Queen's Gambit, Arcane e, soprattutto, il dramma sudcoreano Squid Game, che ha debuttato il 17 settembre e ha rapidamente guadagnato popolarità in tutto il mondo.A preoccupare Netflix, se così si può dire, sono però i risultati leggermente sotto le aspettative maturati nel quarto trimestre del 2021, con l'utile della società che si è fermato a 607 milioni di dollari.Il fatturato della società per il periodo di riferimento è invece di 7,7 miliardi, per un aumento del 3% in termini annuali.Netflix, fondata nel 1997, ha sede a Los Gatos, in California. Il servizio di video a pagamento è operativo in più di 190 paesi in tutto il mondo. Oltre allo streaming, dal 2013 Netflix produce film, serie e programmi TV originali.

