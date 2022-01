https://it.sputniknews.com/20220121/presa-per-la-gola-agnetta-salvata-da-marea-grazie-ad-un-drone-salsiccia-14709775.html

“Presa per la gola!”: сagnetta salvata da marea grazie ad un drone ‘salsiccia’

“Presa per la gola!”: сagnetta salvata da marea grazie ad un drone ‘salsiccia’

Per salvare dall’imminente marea una cagnolina di razza jack russell-whippet che si era persa in una palude impraticabile dello Hampshire, i soccorritori si... 21.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-21T19:53+0100

2022-01-21T19:53+0100

2022-01-21T19:53+0100

mondo

animali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/14709750_0:25:1920:1105_1920x0_80_0_0_8a7604984f679186156265390ee21486.jpg

La situazione che si era presentata ai soccorritori era la seguente: Millie, una femmina di russell-whippet, si era persa in una palude dello Hampshire, sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Stava per arrivare la marea e sarebbe probabilmente affogata. I soccorritori non erano in condizione di raggiungerla né con i kayak, perché l’acqua era troppo troppo bassa, né in altro modo, perché la zona era troppo fangosa e impraticabile. Gridarle col megafono da che parte andare per mettersi in salvo sarebbe stato fuorviante, perché si sarebbe diretta al limite verso la voce, cioè dalla parte sbagliata, e non dove la voce avrebbe indicato, e sperare che avrebbe trovato la strada da sola sarebbe stato altrettanto improbabile.Cosa fare quindi? A qualcuno dei soccorritori, magari su suggerimento della stessa proprietaria, la signora Emma Oakes, presente alle operazioni e che evidentemente conosce bene i gusti della cagnetta, ha avuto l’idea: attaccare una succulenta salsiccia ad un drone.La squadra ha quindi chiesto a una famiglia del posto se potevano cucinargli una salsiccia. L’anno poi attaccata con uno spago al drone e lo hanno pilotato verso Millie, alla quale non c’è stato bisogno di spiegare che avrebbe dovuto seguire la salsiccia.Pilotando il drone in direzione di una zona in altura più sicura, il gruppo di intervento è riuscito a salvare la cagnetta.Ora Millie sta bene, ma la padrona è un po’ preoccupata, teme che possa non veder l’ora di tornare in quella palude per lei magica, in cui ci sono le salsicce che volano.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, animali