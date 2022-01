Pechino 2022, la staffetta olimpica sarà isolata dal pubblico

https://it.sputniknews.com/20220121/pechino-2022-la-staffetta-olimpica-sara-isolata-dal-pubblico-14705316.html

I tedofori che prenderanno parte alla staffetta dovranno essere vaccinati e monitorati per 14 giorni prima dell'evento, che avrà luogo tra il 2 e il 4... 21.01.2022, Sputnik Italia

La staffetta della torcia delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà isolata dal pubblico, a causa delle preoccupazioni dovute alla diffusione del coronavirus, hanno affermato gli organizzatori dell'evento.La staffetta, che coinvolgerà 1.200 tedofori, inizierà il 2 febbraio e si concluderà solo due giorni dopo, il 4 febbraio, quando i Giochi si apriranno nella capitale Pechino e nella vicina provincia di Hebei.Il funzionario ha aggiunto che, "tenendo conto di fattori come la prevenzione delle epidemie, la staffetta della torcia e le attività cerimoniali saranno organizzate in luoghi chiusi sicuri e controllabili".Pechino, la prima città ad ospitare sia i Giochi estivi che quelli invernali, è in allerta per il coronavirus, dopo una manciata di piccoli focolai in varie parti del Paese, a cui le autorità hanno risposto con restrizioni radicali e test di massa.Come cambia la staffetta olimpica?Tutti i tedofori devono essere vaccinati e saranno sottoposti a test per il virus e monitorati nei 14 giorni prima della staffetta. Il percorso della staffetta, che sarà molto più breve dei precedenti, includerà una sosta alla Grande Muraglia, il monumento più famoso della Cina, nonché ai parchi olimpici del centro di Pechino, al Palazzo d'Estate e ad altri luoghi, tra cui l'International Grape Exhibition Garden e il Parco della cultura industriale di Zhangjiakou .I Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022Pechino e la città di Zhanjiakou, nell'Hebei, metteranno in scena i Giochi dal 4 al 20 febbraio all'interno di un "circuito chiuso", per mantenere i partecipanti separati dal pubblico e senza spettatori dal pubblico in generale.I preparativi per i Giochi sono stati caratterizzati dall'insorgenza del Covid-19 e da un boicottaggio diplomatico da parte di alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, collegato alla situazione dei diritti umani in Cina.La Cina ha negato qualsivoglia violazione dei diritti e ha affermato che, così facendo, Washington tradisce lo spirito e i valori olimpici.

