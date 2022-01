https://it.sputniknews.com/20220121/oms-emissioni-dellex-ilva-di-taranto-hanno-causato-270-morti-premature-in-10-anni-14716220.html

Oms: emissioni dell’ex Ilva di Taranto hanno causato 270 morti premature in 10 anni

Costi sociali ed economici legati all'acciaieria e all'inquinamento. Proseguire la decarbonizzazione. Emiliano: "Governo decida sull'impianto". 21.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-21

“Eccesso di mortalità” viene definito dal “Rapporto di valutazione di impatto sanitario per gli scenari produttivi dell’acciaieria di Taranto” condotto dall’Organizzazione mondiale della Sanità e commissionato dalla Regione Puglia."L'impatto degli impianti" ex Ilva, dal 2010 al 2015, sull'ambiente e la salute dei cittadini "è stato considerevole ma non del tutto caratterizzato. Mentre le emissioni dirette nell'aria sono relativamente ben monitorate, si sa meno di altre vie di esposizione, come l'inquinamento di suolo e acqua”, si legge nel report.Francesca Racioppi, direttrice Centro Europeo per l'Ambiente e la Salute dell’Oms, ha sottolineato che "non è stato possibile stimare accuratamente gli impatti sulla salute meno gravi, rispetto alla mortalità, che riguardano i bambini".Morti premature e inquinamentoNell'area di Taranto a ridosso dell'Ilva, nel decennio che precede l'Autorizzazione integrata ambientale del 2010, ci sono stati almeno 270 morti premature ma potrebbero essere anche 430, stima l’Oms.Il danno economico per le morti premature over 30, sono pari ad almeno 85 milioni di euro l'anno. Una stima che potrebbe essere ridotta a 53 milioni di euro per lo scenario produttivo intermedio dell'Aia 2012 e rimarrebbe comunque a 15 milioni di euro l'anno se fossero applicate le prescrizioni post-Aia 2015.Emiliano: “Proseguire la decarbonizzazione”Il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano ha sottolineato l’importanza del rapporto Oms.La "decarbonizzazione" dell'ex Ilva è "un'operazione complessa" ma "noi pensiamo che bisognerebbe accelerare"."Ammesso e non concesso che quella fabbrica debba continuare a funzionare, perché questo poi è un elemento sul quale deve decidere il governo", ha concluso Emiliano.

Rachele Samo

