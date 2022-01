https://it.sputniknews.com/20220121/maxi-sbarco-di-305-migranti-a-lampedusa-lega-dove-sono-speranza-e-lamorgese-14710617.html

Maxi-sbarco di 305 migranti a Lampedusa, Lega: "Dove sono Speranza e Lamorgese?"



I deputati leghisti hanno espresso, in una nota, la loro preoccupazione per la sicurezza, che ritengono messa a rischio dai nuovi arrivi di migranti... 21.01.2022, Sputnik Italia

Maxi-sbarco a Lampedusa, dove nella notte è stato intercettato dalla Guardia di Finanza un peschereccio di 16 metri a 23 miglia dalla costa. A bordo dell'imbarcazione viaggiavano 305 persone, tra cui sei minori e 15 donne.Due motovedette della Capitaneria di Porto hanno soccorso i migranti, che verso l'una di notte sono approdati al Molo Favarolo, dove sono stati sottoposti ad un primo triage medico dopo lo sbarco.La reazione della LegaLe Lega protesta con una nota per il maxi-sbarco di Lampedusa e punta il dito contro i ministri della Salute e dell'Interno."Clandestini senza green pass ed espulsioni dall'Italia bloccate. I ministri Speranza e Lamorgese dove sono? Solo stanotte, ennesimo maxi-sbarco a Lampedusa: 305 irregolari dei quali non sappiamo nulla. Né se sono positivi al Covid né se sono terroristi. Ma intanto a processo per aver difeso i confini del nostro Paese e gli italiani ci va Matteo Salvini", affermano i deputati leghisti Alessandro Pagano (vicecapogruppo alla Camera), Nino Minardo (coordinatore regionale Lega Sicilia), Nino Germanà e Francesco Scoma, secondo quanto riporta Ansa.Centro di nuovo al collassoAl termine delle operazioni di sbarco e dei controlli, tutti i migranti sono stati trasferiti al centro di Contrada Imbriacola, che adesso ospita 420 persone, a fronte di una capacità di circa 200 posti.I cinque sbarchi di ieri hanno portato sull'isola 255 persone partite dalla Libia per raggiungere l'Europa. Circa 150 sono state trasferite dalla Polizia a Cala Pisana, dove è ancorata la nave quarantena Splendid. Gli sbarchi si sono intensificati nell'ultima settimana per le buone condizioni meteo.

