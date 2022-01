https://it.sputniknews.com/20220121/lavrov-sullincontro-con-blinken-non-ci-aspettiamo-una-svolta-ma-risposte-14709989.html

Lavrov sull'incontro con Blinken: "Non ci aspettiamo una svolta, ma risposte"

Lavrov sull'incontro con Blinken: "Non ci aspettiamo una svolta, ma risposte"

Alle 11:00 ha avuto inizio il vertice bilaterale tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavorv e il suo omologo statunitense Antony Blinken. 21.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-21T11:57+0100

2022-01-21T11:57+0100

2022-01-21T11:59+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/10538300_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_612ffca47873d5c299a074a5aac6c08e.jpg

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato di non aspettarsi significativi progressi dall'incontro con il segretario di Stato americano Antony Blinken, ma si aspetta risposte specifiche da Washington alle sue proposte sulle garanzie di sicurezza.Il capo della diplomazia russa ha aggiunto che "sarà molto interessante per me sentire come gli USA interpretano questi impegni".Si prevede che il tema principale dei colloqui tra Lavrov e Blinken a Ginevra saranno le proposte russe per le garanzie di sicurezza.In precedenza, Blinken aveva già affermato che al summit non avrebbe presentato una risposta scritta dagli Stati Uniti alle proposte russe. Secondo il diplomatico americano, le parti devono discutere la situazione attuale e vedere se ci sono ancora i margini per la diplomazia e il dialogo.La proposta russa sulle garanzie di sicurezzaAlla fine del 2021, la Russia ha pubblicato le bozze di un trattato con gli Stati Uniti e un accordo con la NATO sulle garanzie di sicurezza. Mosca, in particolare, chiede ai suoi partner occidentali garanzie legali sulla rinuncia di un'ulteriore espansione della NATO a est.Il 10 gennaio, Russia e Stati Uniti hanno tenuto a Ginevra una nuova serie di colloqui sulla stabilità strategica, che è stato seguito da una riunione del Consiglio Russia-NATO a Bruxelles e da consultazioni presso la sede di Vienna dell'OSCE.L'obiettivo principale di queste discussioni sono state le proposte di sicurezza che la parte russa ha presentato agli Stati Uniti e alla NATO alla fine dello scorso anno, sullo sfondo del deterioramento della crisi in Ucraina.

https://it.sputniknews.com/20220121/blinken-gli-usa-sono-pronti-a-collaborare-con-la-russia-in-vari-settori-14705770.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo