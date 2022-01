https://it.sputniknews.com/20220121/la-festa-piu-strana-del-mondo-in-spagna-lanciano-rape-contro-jarramplas---video-14716431.html

La festa più strana del mondo: in Spagna lanciano rape contro Jarramplas - Video

La festa più strana del mondo: in Spagna lanciano rape contro Jarramplas - Video

Decine di abitanti del villaggio di Piornal, comune spagnolo nella provincia di Cáceres, hanno partecipato giovedì al lancio delle rape, durante la... 21.01.2022, Sputnik Italia

Il video mostra gli abitanti del villaggio lanciare migliaia di rape contro Jarramplas, un personaggio mitico che assomiglia in qualche modo al minotauro, vestito con pantaloni e giacca e decorato con nastri multicolori. La figura cammina per le vie del paese, suonando il tamburo e cercando di proteggersi dalle rape lanciate da residenti e turisti. Le origini della festa rimangono incerte, ma una leggenda vuole che il Jarramplas simboleggi un ladro di bestiame punito dai residenti con i colpi di rapa. Essere Jarramplas potrebbe sembrare duro, ma è anche un onore per chi lo interpreta. Alcuni lo fanno per tradizione famigliare, altri invece dopo aver fatto fioretto, per esempio dopo la guarigione di un parente. La tradizione è vissuta dal comune intero, suscitando tanto interesse anche dei turisti.

