https://it.sputniknews.com/20220121/ita-parte-in-rosso-perdite-per-170-milioni-in-tre-mesi-di-vita-14709352.html

Ita parte in rosso: perdite per 170 milioni in tre mesi di vita

Ita parte in rosso: perdite per 170 milioni in tre mesi di vita

Altavilla ha espresso soddisfazione per il risultato in linea con il piano industriale. Mostra "una buona performance della società", nonostante il calo dei... 21.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-21T11:44+0100

2022-01-21T11:44+0100

2022-01-21T11:48+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/14703867_0:61:1920:1141_1920x0_80_0_0_fb4aa2e3626fdf059076d29c05297d5a.jpg

Ita debutta in rosso. In tre mesi di vita la compagnia erede di Alitalia ha registrato perdite per 170 milioni di euro. Lo hanno riferito i vertici della società, ascoltati oggi in Commissione Trasporti alla Camera, esprimendo soddisfazione per i risultati in linea con il piano industriale.Nella precedente audizione del 12 gennaio, Altavilla aveva comunicato una riduzione dei ricavi del 2021 pari al 50% rispetto alle attese del piano industriale, causata dalla pandemia, dalla riduzione di rotte per la Sardegna e dai ritardi nell'inizio della campagna promozionale.Nonostante la cancellazione a dicembre e gennaio di 894 voli per preservare cassa e costi, Altavilla conferma un aumento della flotta per il 2022.Inoltre, la compagnia continuerà ad assumere senza tener conto della variante Omicron, "perché l’assunzione non è un interruttore on/off, ma le tempistiche di training necessitano un adeguato periodo di formazione", afferma Altavilla, aggiungendo che nel mese di gennaio sono state fatte 62 nuove assunzioni, in linea con quelle programmate per il 2022.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia