https://it.sputniknews.com/20220121/il-dominio-internet-made-in-italy-in-mano-ai-cinesi-14714211.html

I cinesi fanno si sono presi tutto, anche il dominio "Made in Italy"

I cinesi fanno si sono presi tutto, anche il dominio "Made in Italy"

Dalla pasta alla pizza, da mamma a mozzarella. L’Italia ha perso il controllo dei suoi marchi ed il dominio "madeinitaly.com" è diventato cinese. 21.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-21T18:12+0100

2022-01-21T18:12+0100

2022-01-21T18:12+0100

cina

made in italy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

I cinesi fanno si sono presi tutto, anche il dominio "Made in Italy"

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/09/90/099055_0:157:3075:1887_1920x0_80_0_0_aa19cca76fef32d709011a391cf62af7.jpg

Il Made in Italy è un marchio che vale miliardi per le esportazioni italiane nel mondo. È sinonimo di qualità, di design, di moda, di gusto e di prodotti e ricette gustose.Ma cosa succede se si scopre che il dominio internet madeinitaly.com, registrato per la prima volta nel 1995 da un’azienda italiana è finito da 5-6 anni in mano a un’organizzazione con sede ufficiale a New York ma in mano ad alcuni imprenditori cinesi?È quanto si è chiesto il Corriere della Sera che ha condotto un’indagine su questo dominio e su altri legati ai nomi più tipici della cucina e dell’italianità.Il quotidiano milanese, attraverso una serie di email inviate all’indirizzo indicato sullo scarno sito, riesce a mettersi in contatto con Bill Ding “che gestisce 1.200 domìni”.È questa la risposta che ricevono i redattori quando chiedono di acquistare il dominio Made in Italy con l’estensione “com”.Dalla conversazione emerge che la società detiene anche altri marchi, come “madeinfrance, Germany e via così”.“FattoinItalia”, registrato da CdpNelle more della mancanza del MadeinItaly.com, Cassa Depositi e Prestiti ha italianizzato il “marchio” nazionalee ne ha registrato il dominio internet: “www.fattoinitalia.it”.Da mamma a mozzarellaCi sono poi altri nomi tipicamente legati all’Italia su cui il Corsera ha indagato per capire ch fine abbiano fatto su internet.Per quanto riguarda “mamma”, da tempo una signora di Parma, Maria Gabriella Esposito, ha registrato mamma.it.Poi per pizza.it ci ha pensato il titolare di Marana Forni che detiene il dominio in “comproprietà con una signora di Fermo”. Pizza.com invece è stato acquistato anni fa da anonimi acquirenti dell’Arizona.Cappuccino, invece, è appannaggio dell’omonimo gruppo spagnolo di hotel.Per mozzarella, entrambi i domini, sia l’italiano che l’internazionale sono in mano all’Italia. Uno è in mano a un caseificio di Salerno, l’Ilka, il “.com” invece fa capo a Esselunga e rimanda ai suoi prodotti.

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

cina, made in italy