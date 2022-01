https://it.sputniknews.com/20220121/fmi-la-pandemia-costera-al-mondo--12500-miliardi-14704868.html

Fmi: "La pandemia costerà al mondo $12.500 miliardi"

Fmi: "La pandemia costerà al mondo $12.500 miliardi"

Ad influire negativamente sono soprattutto l'aumento dei livelli d'inflazione, ma anche la politica monetaria restrittiva. 21.01.2022, Sputnik Italia

Il Fondo monetario internazionale prevede di aumentare le sue stime sul costo della pandemia di COVID-19 per l'economia globale fino a 12.500 miliardi di dollari entro il 2024.Lo ha affermato la numero uno del FMI, Kristalina Georgieva, nel corso di un evento ospitato dal Financial Times.Secondo la funzionaria, le interruzioni della catena di approvvigionamento, l'aumento dell'inflazione e la politica monetaria più restrittiva starebbero gravando "ovunque sulla ripresa".A preoccupare maggiormente sono le divergenze nei tassi di vaccinazione anti-Covid tra i paesi più e meno sviluppati, nonchè l''aumento della forbice tra ricchi e poveri, causato dalla pandemia.Dall'inizio della pandemia di coronavirus, in tutto il mondo sono stati rilevati quasi 340 milioni di casi di contagio, a fronte di un numero di vittime pari a 5,57 milioni.

