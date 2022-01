https://it.sputniknews.com/20220121/facebook-blocca-la-pagina-di-sputnik-in-arabo-vietata-la-pubblicazione-di-nuovi-post-14714539.html

Facebook blocca la pubblicazione di nuovi post sulla pagina di Sputnik in arabo

L'amministrazione di Facebook ha bloccato la pubblicazione di nuovi post sulla pagina in arabo di Sputnik. 21.01.2022, Sputnik Italia

Secondo il messaggio dell'Amministrazione di Facebook, l'accesso alla pagina è stato limitato "per motivi di sicurezza per alcuni giorni".Contattato, il supporto di Facebook, ha fornito una risposta generica, senza fornire dettagli concreti, ma citando solo l'elenco degli Standard della comunità del social network:Nonostante i ripetuti tentativi di ottenere una spiegazione a questa decisione, Facebook si è limitato a confermare il blocco di "alcune funzionalità" e ad elencare le ragioni generali per imporre tali restrizioni.Primo provvedimento per Sputnik ArabicSputnik Arabic si trova per la prima volta in una situazione simile: i materiali pubblicati sulla pagina non sono stati recentemente etichettati come in violazione degli Standard di Comunità di Facebook. In precedenza, tale contrassegno era stato assegnato a un video sulla vita del tenente generale iraniano Qasem Soleimani, ucciso da un raid dell'aviazione americana, pubblicato su Facebook dopo la sua morte nel gennaio 2020. Inoltre, il social network ha bloccato ed etichettato come "fuorvianti sull'efficacia dei farmaci durante una pandemia" diversi post sull'approvazione del Ministero della Salute russo per l'uso del vaccino Sputnik V. Il sito https://arabic.sputniknews.com/ è stato lanciato nel febbraio 2015 e oggi impiega un team internazionale di decine di giornalisti di Egitto, Siria, Iraq, Palestina, Libano, Tunisia e Russia.Il suo bacino conta quasi 14 milioni di visualizzazioni al mese, circa 296mila visitatori unici in media ogni giorno (dicembre 2021, Google Analytics). Su Facebook Sputnik Arabic supera i due milioni di iscritti.

