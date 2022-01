https://it.sputniknews.com/20220121/dl-ristori-via-libera-del-consiglio-dei-ministri-16-mld-per-bollette-e-discoteche-14715042.html

Ristori, il governo stanzia altri 1,6 miliardi di euro per limitare il caro bollette

Ristori, il governo stanzia altri 1,6 miliardi di euro per limitare il caro bollette

Non è stato necessario ricorrere allo scostamento di bilancio. Aumentato il Fondo nazionale del turismo. Cambiano le regole per il telemarketing e per... 21.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-21T17:36+0100

2022-01-21T17:36+0100

2022-01-21T17:36+0100

mario draghi

governo

bollette

discoteche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ristori, il governo stanzia altri 1,6 miliardi di euro per limitare il caro bollette

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/14488262_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_1a5d5cef200ff8f0d2884aab1d5b1787.jpg

Un miliardo e 600 milioni di euro per rispondere alle nuove richieste di sostegno legate da una parte alla pandemia e dall’altra al caro energia.Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge sui ristori senza ricorrere allo scostamento di bilancio.Sono stati stabiliti la riduzione degli oneri di sistema per chi ha una potenza superiore a 16,5 kw, il taglio delle bollette per i settori energivori, interventi sul costo dell'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, è stato incrementato il Fondo unico nazionale del turismo e sono state modificate le norme sul telemarketing.Gli extra profitti delle aste delle emissioni di Co2 del primo trimestre, ha stabilito il governo, serviranno a ristorare le imprese che hanno subito rincari.Dal telemarketing ai danni da vaccinoNel Cdm di oggi è stato dato anche il via libera all'aggiornamento del Registro delle Opposizioni.I cittadini che non vogliono ricevere chiamate indesiderate dai call center sul proprio numero telefonico fisso o mobile saranno più difesi dal telemarketing selvaggio e dagli usi impropri di i dati personali e numeri telefonici.Per il 2022 si valuta per questa misura un onere di 50 milioni di euro che diventano 100 a decorrere dal 2023.Sostegni a discoteche e settori colpiti dalla pandemiaSport, cultura, discoteche, turismo: sono alcuni dei settori che sono stati compresi nei Ristori previsti dal nuovo dl.È stata prorogata fino al 31 marzo la validità dei bonus terme non ancora utilizzati.Stop ai versamenti di Iva e delle addizionali Irpef, per le attività che sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, la scadenza viene posticipata al 16 settembre.Per i soggetti “esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022”."Il settore della cultura è uno tra i più colpiti dalla pandemia. La musica e lo spettacolo, in particolare, stentano a ripartire, mentre la quarta ondata ha di nuovo messo in difficoltà i cinema. Per questo il governo prosegue a sostenere tutte queste realtà, stanziando 111,5 milioni di euro nel 2022", ha commentato il ministro Dario Franceschini.Per il trasporto pubblico locale arriveranno altri 80 milioni per garantire sostanzialmente la continuità dei servizi “per far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni” sulla capienza dei mezzi sia per le verifiche e le attività di controllo.Per gli autobus privati viene previsto al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo per 15 milioni.Salute e RegioniIl decreto stanzia altri 400 milioni di euro nel 2022 per le spese sanitarie delle Regioni e delle Province autonome.Altri 44,22 milioni per la scuola per fornire gratuitamente mascherine Ffp2 agli alunni, gli insegnanti e il personale scolastico in autosorveglianza. Fino a fine febbraio, le istituzioni scolastiche potranno acquisire le Fpp2 necessarie nelle farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che abbiano aderito al protocollo d'intesa del 4 gennaio, che prevedeva un costo di 0,75 centesimi a mascherina.E in arrivo anche 20 milioni di euro da destinare a giardini zoologici, acquari, parchi tematici e geologici.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

mario draghi, governo, bollette, discoteche