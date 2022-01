https://it.sputniknews.com/20220121/covid-italia-rt-in-leggero-calo-a-131-stabile-lincidenza-su-100000-abitanti-14707918.html

Covid Italia: Rt in leggero calo a 1.31, stabile l'incidenza su 100.000 abitanti

Covid Italia: Rt in leggero calo a 1.31, stabile l'incidenza su 100.000 abitanti

Segnali positivi anche per quanto riguarda le terapie intensive, segnalate in leggero calo. 21.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-21T09:57+0100

2022-01-21T09:57+0100

2022-01-21T09:57+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/10135435_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_3db6a9253116435c9e92759235b3be1c.jpg

Valori in aumento anche per i dati relativi all'occupazione dei reparti di terapia intensiva e di area medica a livello nazionale.Pubblicati, come ogni venerdì, i dati sul monitoraggio della Cabina di regia, con l’Istituto superiore di sanità (Iss) che ha reso disponibili i dati relativi al valore dell'Rt, che cala a 1.31 (1.56 la scorsa settimana), comunque al di sopra della soglia epidemica.In questo senso, viene però reso noto che i problemi sull'invio dei dati di alcune Regioni potrebbe aver portato ad una soittostima.L'Iss notifica inoltre la stabilizzazione del valore dell'incidenza, che si attesta sui 2.011 su 100.000 abitanti, contro gli 1.988 ogni 100.000 abitanti del precedente rilevamento.In crescita, invece, il il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, che è al 31,6% , contro il 27,1% del precedente rilevamento.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia