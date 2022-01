https://it.sputniknews.com/20220121/austria-danimarca-lussemburgo-e-spagna-contro-gas-e-nucleare-verdi-14716732.html

Mentre la Commissione europea si appresta a chiudere la consultazione sul regolamento sulla tassonomia verde, quattro Paesi dell’Ue si schierano contro un’etichetta "green" per il nucleare e il gas.Si tratta della posizione dei ministri dell'energia di Austria, Danimarca, Lussemburgo e Spagna ribadita in una lettera pubblicata ieri, alla vigilia della riunione informale dei ministri Ue con delega all'Energia convocata dalla presidenza francese del Consiglio Ue, fino a domani ad Amiens.Posizione che sarebbe condivisa, secondo il Financial Times, anche da un gruppo di esperti che è stato consultato dall’esecutivo Ue.Né il gas né il nucleare fanno parte degli argomenti da trattare al vertice francese, ma i ministri hanno voluto ribadire che il regolamento che prevede i requisiti necessari per le attività legate alle due fonti di energia affinché siano considerate utili alla transizione energetica, "è un passo indietro".Distorsioni e confusioneLa ministra per la Transizione ecologica della Spagna, Teresa Ribera, ha voluto spiegare la posizione espressa nella lettera.In particolare, in pericolo, sarebbe il “lungo lavoro sulla finanza sostenibile” e quello sui “golden standard sugli investimenti che facilitano la rapida decarbonizzazione".Tuttavia nell'ultimo testo presentato "compaiono due tecnologie scartate nella proposta iniziale", cioè gas e nucleare, denuncia.Gas e nucleare bocciati anche dagli espertiAnche gli scienziati ingaggiati dalla Commissione europea per valutare la proposta di tassonomia sulla finanza sostenibile hanno bocciato l’ipotesi di considerare come fonti di energia verde il nucleare e il gas naturale, perché minaccerebbe il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Ue. A rivelarlo è il Financial Times, che ha potuto leggere il documento che verrà inviato alla Commissione.

