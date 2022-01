https://it.sputniknews.com/20220121/afghanistan-classificato-posto-piu-pericoloso-al-mondo-per-i-cristiani-seconda-la-corea-del-nord-14708323.html

Afghanistan classificato posto più pericoloso al mondo per i cristiani, seconda la Corea del Nord

Afghanistan classificato posto più pericoloso al mondo per i cristiani, seconda la Corea del Nord

L'Afghanistan è stato classificato come il paese più pericoloso al mondo per chi professa la fede cristiana, scavalcando la Corea del Nord, ora al secondo... 21.01.2022

Secondo il rapporto dell'organizzazione, la situazione è diventata più pericolosa per i cristiani in Afghanistan, dopo che i talebani* hanno preso il controllo del Paese."Quando viene scoperto che un individuo è di fede cristiana, la sua famiglia, clan o tribù deve salvarne l'onore, rinnegando il credente o addirittura uccidendolo... Poiché lasciare l'Islam è considerato un segno di follia, un cristiano può essere forzatamente rinchiuso in un ospedale psichiatrico", ha detto Open Doors nel rapporto annuale.La Corea del Nord è stata in cima alla lista dei 50 paesi più avversi alla fede cristiana per oltre due decenni, secondo la Open Doors, poiché "qualsiasi nordcoreano sorpreso a seguire Gesù è a rischio immediato di reclusione, brutali torture e morte", sostieene l'agenzia cristiana.Afghanistan e Corea del Nord sono seguite da Somalia, Libia e Yemen.Open Doors ha sottolineato che oltre 360 milioni di cristiani in tutto il mondo, ovvero un credente su sette, affronta persecuzioni a causa della propria religione.*Organizzazione soggetta alle sanzioni dell'Onu per attività terroristiche

