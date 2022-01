https://it.sputniknews.com/20220120/twitter-dichiara-guerra-alle-notizie-false-sul-covid-dora-in-poi-avranno-etichetta-fuorviante-14700752.html

Twitter dichiara guerra alle notizie false sul Covid, d'ora in poi avranno etichetta "fuorviante"

Il popolare social network si schiera contro le notizie false, in arrivo l'etichetta 'Fuorviante', che contraddistinguerà i contenuti indiscutibilmente falsi o... 20.01.2022, Sputnik Italia

Twitter cerca di contrastare le informazioni false sul Covid-19. Arriva infatti l'etichetta Fuorviante, che, come spiega la società stessa nella propria pagina di supporto, contraddistinguerà tutti quei "contenuti che sono indiscutibilmente falsi o ingannevoli e che possono comportare un rischio significativo di danni, come una maggiore esposizione al virus o effetti negativi sui sistemi di salute pubblica".Nel caso in cui Twitter riterrà un post fuorviante, potrà oscurarlo, aggiungendo una spiegazione all’interno dell’etichetta, in modo da correggerne l’informazione. Gli autori di questi post potranno essere punti con dei provvedimenti come:

