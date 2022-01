https://it.sputniknews.com/20220120/terremoto-di-magnitudo-43-tra-vibo-valentia-e-lamezia-scuole-evacuate-14697294.html

Terremoto di magnitudo 4,3 tra Vibo Valentia e Lamezia: scuole evacuate

Un sisma di magnitudo 4.3 è stato registrato nella mattinata odierna, alle ore 10:19, al largo della costa tirrenica calabrese, tra Vibo Valentia e Lamezia. 20.01.2022, Sputnik Italia

Stando a quanto riferito dall'Ingv, l'ipocentro del terremoto è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri.In virtù della sua forza, la scossa è stata distintamente avvertita anche in provincia di Cosenza. Tanta la paura dei cittadini, molti dei quali si sono riversati in strada.La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile, che però non ha evidenziato danni a persone o cose.Evacuate tuttavia diverse scuole, tra cui l'istituto Negroni e De Matera a Cosenza, l'Amerigo Vespucci e De Maria di Vibo Marina.In molti comuni dove è stato avvertito il sisma, invece, gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti agli istituti scolastici.

