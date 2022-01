https://it.sputniknews.com/20220120/super-greenpass-coldiretti-cibo-disponibile-grazie-al-lavoro-di-3-milioni-di-italiani-14702389.html

Super greenpass, Coldiretti: "cibo disponibile grazie al lavoro di 3 milioni di italiani"

Super greenpass, Coldiretti: "cibo disponibile grazie al lavoro di 3 milioni di italiani"

20.01.2022

Coldiretti annuncia che sono 3,6 milioni gli italiani che in questo momento sono al lavoro per garantire le forniture alimentari necessarie a supermercati, mercati e negozi: luoghi nei quali possono entrare anche i non vaccinati in quanto non è previsto l'obbligo di green pass per potervi entrare.Questo è quanto è emerso dallo studio di Coldiretti sulle attività primarie a cui si potrà accedere senza certificazione verde.Come afferma Coldiretti questa "misura assicura la disponibilità di un bene essenziale come il cibo anche a quanti non dispongono del super green pass rafforzato che è, peraltro, obbligatorio, per mangiare in bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi."Il cibo sulle tavole degli italiani – sottolinea la Coldiretti – è garantito ogni giorno da 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari e 230mila punti vendita al dettaglio, particolarmente esposti al rischio contagio. Una rete diffusa lungo tutto il territorio che – conclude Coldiretti – rappresenta la prima ricchezza dell’Italia "per un valore di 575 miliardi di euro con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente nonostante le difficoltà legate alla pandemia".

