Sondaggi, in caso di voto anticipato al governo il centro destra

Sondaggi, in caso di voto anticipato al governo il centro destra

Un sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta ha indagato sulle intenzioni di voto degli italiani. In caso di elezioni anticipate, ecco quali sarebbero... 20.01.2022

Sondaggi, in caso di voto anticipato al governo il centro destra

Prosegue il consolidamento del PD, unica forza politica al di sopra della soglia psicologica del 20%, mentre nel centrodestra è testa a testa tra Fratelli d'Italia e Lega. È quanto emerge dal sondaggio di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research sulle intenzioni di voto degli italiani, realizzato oggi per Porta a Porta.Nel dettaglio, il PD cresce dello 0,3% rispetto alle rilevazioni del 20 dicembre 2011, confermandosi con il 21,6% il primo partito italiano. Lo segue al secondo posto, in calo dello 0,6%, con il 18,9% Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, tallonato dalla Lega di Matteo Salvini, che in un mese guadagna lo 0,7%, portandosi a 18,5%.Perde terreno il Movimento 5 Stelle, che fa un tonfo dell'1,3%, scivolando al 14,4%. In calo anche Forza Italia, che passa dall'8,7% all'8,2%. L'alleanza tra Azione di Calenda e +Europa cede 1,1% e scende al 4,8%. Al di sotto della soglia di sbarramento del 3%, restano Italia viva di Matteo Renzo, al 2,3% (+0,3%), Mpd-Art.1, al 2,1% (-0,3), Federazione dei Verdi, al 2.1% (+0.5%), e Sinistra Italiana, all’1.9% (+0.3). In coda si trovano gli Altri di centrodestra, all’1.6% (+0.4%).Al momento, i partiti di Italia Viva, + Europa con Azione e la Federazione dei Verdi non hanno aderito a nessuna coalizione.

