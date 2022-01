https://it.sputniknews.com/20220120/quirinale-incontro-salvini-conte-per-cercare-un-nome-condiviso-14703444.html

Quirinale, incontro Salvini-Conte per cercare un nome condiviso

Quirinale, incontro Salvini-Conte per cercare un nome condiviso

Un meeting “cordiale” e “utile” tra i leader della Lega e del M5S. Per l’ex premier serve una figura di prestigio. Il segretario del Carroccio ha ribadito che... 20.01.2022, Sputnik Italia

Incontro a sorpresa tra gli ex alleati di governo, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Al centro del faccia a faccia durato un’ora, definito “cordiale” e “utile” da fonti dei due partiti, il Quirinale.Un tentativo definito “tutt’altro che semplice” dall’entourage di Conte.Dalla Lega si fa sapere che i due leader hanno parlato di Quirinale e di governo, chiarendo i propri punti di vista. A proposito di Colle, il leader della Lega ha ribadito che "il centrodestra è eresterà compatto in tutte le votazioni".Una mossa necessariaSecondo fonti del M5S il tentativo di Conte di dialogare con Salvini e con il centrodestra è stato ritenuto “necessario” e l’ex premier si è fatto interprete di questo bisogno.L’incontro di oggi tra il numero uno del Carroccio e il leader del M5S è la naturale "conseguenza" del vertice di ieri con i leader del Pd Enrico Letta, Roberto Speranza (Leu) e lo stesso Conte.Anzi, rivelano sempre le fonti, dell’incontro di oggi si sarebbe parlato proprio nel meeting di ieri con Letta e Speranza.Sgarbi: Berlusconi farà un nome prima di lunedìIntanto Vittorio Sgarbi che per settimane ha cercato di contare e raccogliere i consensi per la candidatura del Cavaliere al Colle ha rivelato che l’ex premier è in “pausa di riflessione”.Sgarbi, che ha parlato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, ha anche dichiarato che Berlusconi “proporrà un nome e io so quale sarà”.E potrebbe essere quello di una donna.

